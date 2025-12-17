Москвичам рассказали о погоде в январе

В январе в Москву и область придет морозная погода. Об этом рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru.

Синоптик уточнила, что прогноз является предварительным, и сделать окончательные выводы можно будет только в конце декабря.

«То, что в январе морозы будут, — точно, потому что это самый холодный месяц года. К этому времени уже формируется снежный покров, так что морозы будут, но какое количество холодных дней и какое количество с оттепелью, сказать сложно», — отметила Позднякова.

Она напомнила, что последние несколько лет столичный регион не сталкивался с сильными холодами, когда температура опускалась ниже отметки минус 25 градусов.

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в Москве ожидается аномально теплая погода с температурой на 5-6 градусов выше климатической нормы.