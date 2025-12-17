В зоопарке поселились крупнейшие крылатые хищники

Самые крупные хищные птицы поселились в главном зоосаде Москвы. На ПМЖ в столицу приехали два андских кондора - самец и самка.

Как узнал «МК», краснокнижные пернатые питомцы теперь живут на скале хищных птиц. Первой на экспозицию переехала самка, а чуть позже к ней присоединился самец. В их вольере находятся домик, пни из бревен, присады и гнездовые ниши для будущего потомства. Птицам также подготовили бассейн с проточной водой. В меню новоселов входят говядина, крысы и перепелки.

Сейчас кондоры привыкают друг другу. Пока они очень осторожны и общаются друг с другом во время кормления. В остальное время самка предпочитает держаться в нише наверху скалы, либо на верхушке дерева. А самец большую часть времени проводит внизу, исследуя вольер. Его можно легко отличить от соседки по большому темно-красному гребню на голове.

Кондоры живут отдельными парами всю жизнь. В сезон размножения самец танцует брачный танец: он надувает и вытягивает шею, выпячивает грудь и шипит. После этого он расправляет крылья и замирает перед самкой, издавая громкие звуки. Во время процесса у самца меняется цвет кожи на голове c бледно-розового на ярко-желтый.

Справка «МК»:

Андский кондор — это самая большая из современных хищных птиц. Длина его тела колеблется см, а размах крыльев составляет от 274 до 310 см. Кондоры - птицы-долгожители. В дикой природе они живут около 50 лет, в условиях зоопарков — до 70 лет.