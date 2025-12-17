Свыше тысячи новогодних елей установлено в Москве

В Москве к новогодним и рождественским праздникам установили более тысячи новогодних елей и свыше четырех тысяч световых декоративных конструкций, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По его словам, праздничное оформление появилось на площадях, улицах, в парках и скверах. Оно не только создает особую атмосферу, но и служит дополнительным источником освещения в темное время суток.

Елки высотой от 6 до 28 метров украшены шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими элементами, а самые высокие из них установлены на Лубянской площади, у главного входа в парк Горького, в парке "Ходынское поле", на Поклонной горе и в "Лужниках".

Также в городе смонтированы световые арки на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, а также в Газетном и Камергерском переулках. После модернизации они работают в полноцветном режиме с возможностью управления световыми сценариями, отметил заммэра.

"Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами 2026, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар", – рассказал Бирюков.

Также он подчеркнул, что для украшения столицы используется современное энергосберегающее светодиодное оборудование, рассчитанное на работу в любых погодных условиях. Кроме того, такие светильники безопасны и потребляют в десятки раз меньше электроэнергии.

При этом, добавил заммэра, за последние годы в городе был сформирован запас многофункциональных декоративных конструкций, предназначенных для многократного использования и трансформации.

Ранее сообщалось, что на Тверском бульваре открывается выставка из 57 новогодних елей. Всего представлены 14 красных, 13 розовых, 13 разноцветных, 13 серебристо-белых и 4 золотые ели. Авторами праздничного пространства выступили предприниматели.