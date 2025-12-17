Москвичам предрекли возвращение морозов

Перед празднованием Нового года столица России окажется во власти снега и морозной погоды. Об этом рассказал журналистам РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как говорят данные предварительного прогноза, в Москву придут морозы, а снег начнет прибавляться в предновогоднюю неделю, с 23-24 декабря, уточнил Тишковец.

Помимо прочего, январь также обещает москвичам холода. Как сообщила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, к январю морозная погода неизбежно придет в столичный регион. Впрочем, вероятность сильных заморозков все равно остается достаточно небольшой.