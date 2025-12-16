Температура в Москве вновь достигла положительных значений после непродолжительного похолодания. Снег в основном сменится дождем, а гололед на дорогах исчез.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— С гололедами на сегодня все... Температура воздуха к 15 часам в Москве и в большинстве районов Московской области, перешла в зону положительных отметок, и гололед к этому моменту фиксировала только метеостанция Коломны, — написал специалист в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в ближайшие сутки в столице ожидаются небольшие осадки, в основном дожди, столбики термометров покажут от плюс 1 до плюс 3.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась похожим прогнозам. По ее словам, в ближайшее время в столичном регионе не ожидается устойчивых морозов и сильных снегопадов. Погодные условия могут измениться лишь в последние пять дней декабря.

На фоне потепления образовавшийся небольшой снежный покров начал таять, однако надежда на более «зимнюю» погоду еще есть. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в столице могут образоваться полноценные сугробы.