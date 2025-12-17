Городской транспорт украсили в преддверии Нового года

По-новогоднему нарядными стали не только поезда метро, автобусы, электробусы и трамваи, но и речные суда.

Московский транспорт продолжает добрую традицию и празднично оформляет городской транспорт в преддверии Нового года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По задаче Сергея Собянина мы украшаем городской транспорт перед новогодними праздниками. Оформили не только станции метро и другие объекты инфраструктуры, но и поезда, автобусы, электробусы, трамваи и электросуда. Украшенный транспорт создает праздничную атмосферу и дарит хорошее настроение москвичам и гостям столицы», — отметил Максим Ликсутов.

Сегодня в московском метро можно увидеть 24 тематических поезда. Не забыли и о наземном транспорте — по городу курсирует 50 электробусов со светящимися гирляндами, 115 празднично оформленных автобусов, 60 трамваев «Витязь-Москва», а также два трамвая «Львенок-Москва», украшенные гирляндами, на возрожденном маршруте по Трифоновской улице и на маршруте Т1. Помимо этого, горожан и туристов порадует исторический трамвай «Татра» с новогодней инсталляцией на маршруте А, брендированный трамвай «Витязь-Москва» с хвойными гирляндами в салоне на маршруте № 7 и шесть инновационных электросудов.

Трамвай «Львенок-Москва» с яркими гирляндами можно встретить на новом маршруте № 5, проходящем по Трифоновской улице. О его возрождении объявил во вторник Сергей Собянин.

Помимо транспорта, в столице перед праздниками украсили более 100 станций метро, а также Северный и Южный речные вокзалы и причалы регулярного речного электротранспорта.