Специальный проект «Согрей Москву» опубликовали на портале «Узнай Москву»

На портале «Узнай Москву» появился специальный проект «Согрей Москву».

В рамках активности каждый желающий имеет возможность разместить виртуальное сердечко и доброе пожелание в том месте столицы, которое ему дорого, при помощи интерактивной карты.

— Специальный проект «Согрей Москву» дает возможность опубликовать добрые пожелания друзьям, родным и самому городу. Участвуя в проекте, пользователи могут поделиться своим любимым местом в столице и узнать, какие площадки выбрали другие участники. Кроме того, поставив на карте сердечко, можно узнать больше о культурных достопримечательностях, которые находятся неподалеку от выбранной точки, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Чтобы оставить пожелание нужно открыть станицу проекта на портале, выбрать понравившуюся площадку и нажать на выбранное место. После этого появится окно с предложением создать новогоднюю открытку с пожеланием. Адресатом могут быть как близкие люди, так и все жители столицы.

Также можно выбрать изображение и текст поздравления из предложенных вариантов. После публикации маскот проекта «Зима в Москве» — собачка породы корги — поможет установить сердечко на карте. При установке сердечка на карте пользователи увидят, какие объекты культурного наследия находятся рядом. Можно также поделиться своей открыткой в социальных сетях, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Тематическая страница «Новый год» появилась на портале «Узнай Москву». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, там собраны интересные маршруты для прогулок, квиз, аудиогиды по каткам в парках, озвученные искусственным интеллектом.