Собянин открыл Центр практической подготовки для машиностроения

15 декабря председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Центр практической подготовки для машиностроения, созданный на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»» в Печатниках.

Студент первого курса Московского государственного образовательного комплекса по специальности «технология машиностроения» Егор Петров выбрал техническую специальность, потому что сегодня это максимально востребовано. А еще молодой человек считает важным, что во время учебы в колледже он получит сразу несколько профессий — от шлифовщика до фрезеровщика.

Егор стал одним из первых, кто получил возможность обучаться в новом Центре практической подготовки для машиностроения.

— Здесь отличное новое оборудование, современные станки, на которых мы проходим практику и тренируемся вытачивать детали на токарных станках, — поделился он.

Егор не только усердно практикуется, но и позаботился о своем будущем заранее.

— Я заключил целевой договор с научно-производственным предприятием «Торий» и после учебы буду там работать, — рассказал он.

По стопам отца решила пойти студентка второго курса Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова по специальности «Оператор станков с программным управлением» Дарья Скобелева. Девушка тоже выбрала обучение по направлению машиностроения и проходит практику в новом центре.

— Мой папа работает станочником на производстве. Всегда мечтала пойти по его стопам. Прошла всего неделя практики в центре практической подготовки для машиностроения, а я уже умею шлифовать. Это так круто — видеть, как из обычной заготовки рождается что-то настоящее, что-то, что я сама смогла создать. Мечтаю, конечно, стать профессионалом своего дела, — поделилась Дарья.

Сергей Собянин, осматривая новый центр, сообщил, что здесь будут готовить больше 1,5 тысячи квалифицированных специалистов в год: токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, операторов станков с ЧПУ. По его словам, в Москве это востребованные и перспективные профессии с хорошей оплатой.

— Новый центр задает московский стандарт профессионального образования XXI века: только актуальные навыки, обучение на реальном производственном оборудовании и занятия с мастерами-практиками, — отметил он.

В свою очередь, Михаил Мишустин сказал, что прогноз кадровой потребности помог переориентировать систему образования на подготовку рабочих специальностей, нужных стране. Более 2,5 тысячи предприятий-партнеров своим заказом формируют программу обучения молодых специалистов. Важно использовать такую тактику и в высшем образовании.

В центре площадью 3000 квадратных метров организованы пять мастерских и три лаборатории, оснащенных современным оборудованием.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Один из главных социальных проектов столицы — «Карта москвича» — награжден дипломом Международного смотра-конкурса «Город, где хочется жить». Держатели карты — около пяти миллионов человек. Каждому из них она помогает в получении социально значимых услуг и льгот, а также дает доступ к экосистеме городских сервисов.