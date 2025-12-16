Собянин: На Замоскворецкую линию метро вышел состав серии "Москва-2026"

На Замоскворецкую линию метро вышел состав серии "Москва-2026". Об этом сообщает департамент транспорта Москвы. Отмечается, что поезд собрали на "Метровагонмаше". Перед выходом на линию он прошел контрольную обкатку без пассажиров - специалисты проанализировали каждую деталь.

"Москва-2026" сохранила все основные преимущества предыдущей серии, в том числе мощные системы кондиционирования, широкие двери, удобные межвагонные переходы, адаптивное освещение. В сравнении с "Номерными" максимальная вместимость поезда увеличилась на 10%, а двери стали шире на 32%.

В новом составе увеличили площадь остекления на поручнях входной группы, обновили корпус камеры заднего вида, блок связи "пассажир - машинист". Сделали сиденья без металлических стыков, увеличили число воздуховодов в потолочной части для кондиционирования. Изменилось освещение головной части составов.

Поезд сделан из отечественных комплектующих. На сегодня "Москва-2026" - один из самых технологичных метровагонов в мире.