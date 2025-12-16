Собянин сообщил об уничтожении очередного летевшего на Москву украинского БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили очередной летевший на Москву беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.
Отмечается, что на месте падения обломков уничтоженного украинского беспилотника работают специалисты московских экстренных служб.
Ранее Собянин проинформировал об уничтожении другого летевшего в сторону столицы украинского дрона.