Собянин сообщил об уничтожении очередного летевшего на Москву украинского БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили очередной летевший на Москву беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что на месте падения обломков уничтоженного украинского беспилотника работают специалисты московских экстренных служб.

Ранее Собянин проинформировал об уничтожении другого летевшего в сторону столицы украинского дрона.