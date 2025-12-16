В Москве пройдет выставка традиционных ремесел «Уникальная Россия»

Шестая художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» пройдет в московском Гостином дворе в конце января. Это крупнейшая в стране выставка традиционных ремесел, она развернется на площади свыше 10 тысяч квадратных метров, вобрав в себя экспозиции более 4 тысяч участников из 77 регионов России.

© Вечерняя Москва

Посетители увидят народные художественные промыслы, работы художников и мастеров декоративно-прикладного искусства — керамистов, эмальеров, кожевников, кузнецов, скульпторов, дизайнеров одежды, познакомятся с современными видами искусства, использующими инновационные технологии.

Значимым сегментом выставки станет ювелирный салон, который познакомит с лучшими изделиями ведущих отечественных ювелирных брендов.

Историческая экспозиция будет посвящена образу России в артефактах различных эпох – Российской империи, СССР и Российской Федерации: это подлинные открытки, каталоги, денежные знаки, знаменитые скульптуры.

В рамках выставки традиционно пройдут творческие конкурсы «Уникальные мастера России» и «Золотые руки России», где отметят лучших мастеров, дизайнеров и художников в различных номинациях. Также в этом году состоятся первый общероссийский конкурс авторов кокошников «Коруна» и первый всероссийский конкурс-состязание «Ристалище гусляров России». Кроме того, в рамках выставки состоится финал первого всероссийского конкурса шляпного искусства.

Выставка пройдет с 23 января по 8 февраля 2026 года. Каждую неделю экспозиция будет значительно обновляться: на месте прежних участников расположатся новые, что расширит масштабы выставки практически втрое.