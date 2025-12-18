Москвичи смогут познакомиться с саратовской школой живописи на ВДНХ

В павильоне «Рабочий и Колхозница» на ВДНХ 19 декабря откроется выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х», которая станет продолжением цикла проектов на базе городских музеев, сообщает пресс-служба Музея Москвы.

«Посетителям представят более 200 скульптурных, графических и живописных произведений, большая часть которых впервые будет показана широкой публике», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Посетители выставки увидят работы саратовских объединений «Голубая роза» и «Алая роза», работы эпохи авангарда и советской фрески.

«Для нас эта выставка — продолжение большого исследования советского художественного и культурного наследия. Кураторский тандем Ксении Гусевой и Надежды Плунгян в этот раз взялся за саратовскую школу — явление не совсем московское, но оказавшее значительное влияние на художественную жизнь Москвы и Ленинграда первой половины XX века», — рассказала генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

Выставка подготовлена старшим научным сотрудником Музея Москвы Ксенией Гусевой и кандидатом искусствоведения, независимым исследователем Надеждой Плунгян.