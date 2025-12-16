Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву.

Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр в своем канале в МАХ.

Тем временем Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в столичном аэропорту Внуково.

Министерство обороны РФ отчиталось, что за ночь 16 декабря силы ПВО ликвидировали 83 украинских беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Смоленской и Тверской областей, а также Республикой Крым и Московским регионом. Наибольшее количество дронов — 64 — было уничтожено над Брянской областью.