В Москве откроется новый Детский центр

Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" 26 декабря откроет двери нового Детского центра. Здесь каждый ребенок сможет познакомиться с удивительным миром искусства, научиться видеть прекрасное в обыденных вещах, раскрыть свой творческий потенциал, овладев полезными знаниями, умениями и навыками.

Проект должен сыграть важную роль в духовном и интеллектуальном становлении подрастающего поколения, предоставив уникальную возможность развития и реализации творческих способностей у детей. Инициатива осуществляется в рамках Федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры", входящего в структуру национального проекта "Семья", реализуемого в 2025 году.

Программа Детского центра рассчитана на детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет и включает мастер-классы по изобразительному искусству и фотографии, игровые занятия по мотивам выставок РОСИЗО, лекции по основам дизайна и 3D-моделирования, кинопоказы, концерты и специальные мероприятия к значимым датам.

Задача Центра - пробудить у детей любознательность, развить их творческое мышление, вызвать интерес к изучению культурных традиций. Его деятельность направлена на достижение одной из главных целей национального проекта "Семья" - укреплению семейных ценностей и воспитание патриотичной и социально ответственной личности.