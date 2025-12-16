В Московском зоопарке поселился ослик Жорик, приехавший из зоны СВО

В Московский зоопарк прибыл новый житель — ослик по кличке Жорик. Длительное время он находился вместе с личным составом одного из воинских подразделений в зоне специальной военной операции (СВО), где помогал в хозяйственных делах и перевозил снаряды. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

После передислокации части общественность решила вопрос о дальнейшей судьбе ослика. Московский зоопарк оперативно организовал перевозку животного. В начале осени Жорик прошел адаптацию в филиале учреждения — зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, а в конце ноября его привезли в столицу.

На данный момент он находится на карантине, где проходит ветеринарные обследования. Ослик постепенно привыкает к новому окружению и сотрудникам зоопарка. Его кормят сеном, морковью, свеклой и специальными витаминными добавками. После окончания карантина посетители зоосада смогут узнать историю Жорика и увидеть его, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк продолжает оказывать гуманитарную помощь зоопаркам и природоохранным учреждениям на новых территориях России. С 8 по 9 ноября состоялся рабочий визит гендиректора зоосада Светланы Акуловой в Херсонскую область. Поездку посвятили реализации комплексной программы по экологической и гуманитарной поддержке новых регионов РФ.