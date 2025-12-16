Москвичам пообещали скучную погоду

Пасмурная и влажная погода продлится в Москве до конца текущей недели.

Такие метеоусловия пообещал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

«Очень скучная погода, до воскресенья включительно тягучая монотонная погода с температурой от нуля до минус 2 градусов ночью, от нуля до плюс 2 градусов — днем», — спрогнозировал синоптик.

Шувалов добавил, что ожидается пасмурное небо, несильный ветер и высокая влажность. Атмосферное давление будет чуть выше климатической нормы. При этом до 28 декабря снег в Москве вряд ли выпадет, заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что оттепель в столице продлится до 25-27 декабря. При этом в ближайшие дни возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, предсказал синоптик.