В Музее Победы за самоотверженность наградят медиков из 61 региона России

17 декабря в Музее Победы состоится XVII пленум ЦК профсоюза работников здравоохранения России. В этом году профсоюз отмечает 120-летний юбилей, и пленум станет важной частью мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. В работе пленума примут участие свыше 250 профсоюзных лидеров со всей страны, а также видные общественные деятели, представители федеральных органов власти.

Среди приглашенных почетных гостей — министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев, а также Герой России Людмила и председатель движения «Волонтеры-медики» Анна Бабкина.

Перед мероприятием состоится торжественная церемония возложения цветов в Зале Памяти и Скорби, где участники почтут память героев Великой Отечественной войны. Затем в Зале Славы в рамках пленума пройдет церемония награждения медицинских работников, проявивших исключительную самоотверженность.

Более 70 человек из 61 региона России — Курской области, Красноярского края, Луганской и Донецкой Народных Республик, Республики Башкортостан, Карачаево-Черкесской Республики и других, будут удостоены медалей профсоюза «За помощь фронту» и «За самоотверженность и профессионализм», а также наград от Администрации Президента РФ, Минздрава России и ФНПР.

Начало: 10.00, Зал Памяти и Скорби.