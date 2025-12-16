В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили до вечера в Московском регионе из-за ледяного дождя.

Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В период до 21:00 мск местами на территории Московской области ожидается ледяной дождь и гололед, в связи с чем объявлен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данный уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует потенциально опасные метеоусловия. Кроме того, в Москве и Подмосковье до 21:00 мск также продолжает действовать объявленный ранее желтый уровень, связанный с образованием гололедицы.

Ранее в столичном регионе началось обещанное синоптиками потепление. По данным Гидрометцентра РФ, в течение дня на фоне осадков воздух прогреется до плюс 1 градуса в столице и до плюс 2 градусов - по области.

Ледяная корка

Ледяной дождь представляет собой капли воды, которые проходя через слои холодного воздуха, обрастают ледяной коркой. Опасен ледяной дождь для электрических сетей и деревьев, которые могут обрываться и падать под тяжестью образовавшейся на них корки.