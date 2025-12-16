Овчинский высказался об арт-объекте на Центральном рынке Москвы

Департамент градостроительной политики (ДГП) в рамках фестиваля «Зима в Москве» установил на Центральном рынке интерактивный стеклянный шар «Новогодняя атмосфера».

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 16 декабря, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Владислав Овчинский.

— Новый год — это не только мечты о будущем, но и подведение итогов прошлого. Год выдался насыщенным, и мы хотим поделиться его результатами с москвичами. Инсталляция «Новогодняя атмосфера» — это интерактивный экспонат с макетом знакового объекта внутри — Национального космического центра (НКЦ), — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Этот объект демонстрирует гостям и жителям Москвы важный этап в развитии российской ракетно-космической отрасли — начало новой эры открытий и достижений. Овчинский добавил, что праздник в ДГП встречают с уверенностью и гордостью, предвкушая еще больше амбициозных проектов, которые продолжат развитие Москвы.

Посетители могут насладиться волшебной зимней атмосферой. При нажатии на специальную кнопку внутри стеклянного шара, окружающего макет НКЦ, начинают кружиться снежинки. Кроме того, экспозиция содержит интересные факты о градостроительном развитии столицы.