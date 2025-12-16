Три сквера обновили на юго-востоке Москвы

В столичном районе Лефортово специалисты обновили три сквера, превратив их в комфортные пространства для отдыха и спортивных занятий.

Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В этом году выполнили работы по благоустройству свыше 80 знаковых объектов, это — парки, скверы, бульвары, площади и общественные пространства, расположенные около точек притяжения — станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов. В рамках программы обновили три сквера в районе Лефортово, теперь это новые комфортные пространства для отдыха и занятий спортом, — рассказал Петр Бирюков.

В сквере на Красноказарменной площади отремонтировали покрытие дорожек, установили лавочки и парковые качели, провели дополнительное озеленение, оборудовали новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками и смонтировали систему видеонаблюдения.

В Госпитальном сквере, прилегающем к территории Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, оснастили архитектурно-художественной подсветкой памятник Героям Отечественной войны 1812 года, заменили гранитные ступени на входе в сквер и покрытие пешеходных дорожек, поставили парковые качели.

В сквере возле станции МЦД-3 «Авиамоторная» обновили пешеходные дорожки и систему освещения, обустроили зону с воркаут-комплексом и силовыми тренажерами, передает Telegram-канал столичного Комплекса городского хозяйства.

В прошлом году в районе Лефортово обновили сквер 65-летия Победы в Великой Отечественной войне и Краснокурсантский сквер.