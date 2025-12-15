Более 1,4 млн онлайн-заявлений принято Росреестром по Москве за январь – ноябрь

За январь – ноябрь 2025 года управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве принято 1 млн 431 тыс. 530 онлайн-заявлений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«За 11 месяцев 2025 года управлением Росреестра по Москве принято 1 млн 431 тыс. 530 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в годовом выражении показатель сопоставим с аналогичным периодом 2024 года с разницей в 7,3 тыс. заявлений, а к январю – ноябрю 2023 года динамика составила 8,4%.

«Текущий год демонстрирует стабильно высокие операционные показатели по заявлениям, поступающим в управление в электронном виде. Несмотря на макроэкономические и внешние факторы, количество онлайн-заявлений за 11 месяцев 2025 года соответствует прошлогоднему уровню. При этом сохранились и тренды 2024 года – в 2025 году мы также фиксируем колебания показателей принятых заявлений «в электроне» с пиковыми значениями в апреле, июле и октябре, после которых следовало снижение. Однако если годом ранее это снижение составляло в среднем 11%, сейчас динамика более выражена и составляет в среднем 18%. При этом ноябрь 2025 года также показал традиционную картину – за последние пять лет снижение показателей к октябрю составляло в среднем 10%, в текущем году ноябрьская динамика более выражена и составила 24%», – отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, чьи слова приводятся в тексте.

В ноябре 2025 года в управление Росреестра по Москве поступило 106 тыс. 382 онлайн-заявления. Снижение показателя к предыдущему месяцу составило 24,1%, а в годовом выражении к ноябрю 2024 года – на 13,8%.