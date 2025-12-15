Новая Третьяковка сократит число выставок в 2026 году

В 2026 году в филиале Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал в связи с техническим состоянием здания будет сокращено количество выставочных проектов. Об этом журналистам сообщила генеральный директор музея Елена Проничева.

«Хотела бы сделать упор на том, что у нас до сих пор в планах все-таки в 2026 году потихонечку сворачивать нашу экспозиционно-выставочную деятельность на Крымском Валу. Этот план подтверждается и по мнению экспертов. Техническое состояние объекта оставляет желать лучшего, поэтому, с одной стороны, выставок меньше, чем в этом году, но, с другой стороны, выставки очень крупные, интересные, и нам кажется, что они не то что даже привлекут не меньше людей, но они найдут эмоциональный отклик, потому что выставки действительно интересные», – отметила Проничева.

Она также рассказала, что планируется продолжение активной выставочной деятельности, развитие цифровых проектов и открытие новых пространств.