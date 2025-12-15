Москвичам ответили на вопрос о снеге на Новый год

В конце декабря, перед Новым годом, в столице будет лежать снежный покров. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» Татьяна Позднякова.

Однако снежного покрова высотой в привычные для в конца декабря 13-14 сантиметров не ожидается, уточнила синоптик.

В ближайшие дни столицу ждет потепление, однако примерно 24-25 декабря температура воздуха приблизится к зимним значениям. Будут идти не осадки смешанного типа, а снег.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что потепление придет в столичный регион вместе с теплым атмосферным фронтом в ночь на вторник, 16 декабря. Начнутся осадки в виде снега, которые впоследствии перейдут в мокрый снег. На дорогах образуется гололед.