Третьяковка на Крымском Валу прекращает проводить новые выставки

Новая Третьяковка на Крымском Валу прекращает проведение новых выставок из-за реконструкции, а уже в 2026 году музей приступит к разработке проекта реконструкции здания. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщила генеральный директор галереи Елена Проничева.

Получив заключение экспертов о текущем техническом состоянии здания на Крымском Валу, музей планирует начать работу над проектной документацией. После того как проект будет готов, станет ясно, в какие сроки реализуют капитальный ремонт.

— Мы не сбавляли темпы наших выставочных проектов, перейдя из одного здания в другое. И таким образом, потихонечку, начать реализацию проектирования ремонта и реконструкции Крымского вала, — передает слова Проничевой агентство Интерфакс.

