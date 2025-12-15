Москвичам рассказали о способе сделать добро до конца января

Жители Москвы при помощи благотворительного сервиса на mos.ru могут создать особенный новогодний сбор в пользу нуждающихся и подарить им тепло и заботу.

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы.

«Новый год — это волшебная пора, которая объединяет миллионы людей. Этот период особенно важен и непрост для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, тяжело болен, кому некуда обратиться и негде найти опору. Поддержать подопечных благотворительных организаций и подарить им частичку новогоднего чуда может каждый», — заметил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

По его словам, для этого можно открыть на mos.ru собственный благотворительный сбор в пользу одной из представленных категорий, а затем поделиться ссылкой на него с друзьями и близкими. Такая возможность есть до конца января, «чтобы продлить ощущение праздника и чудес».

После того как пользователь определится с поводом для сбора, требуется установить его продолжительность (от одного до 30 дней с момента открытия) и выбрать визуальное оформление, а затем можно делиться ссылкой. Всего в сервисе на mos.ru представлено более 100 проверенных некоммерческих организаций (НКО) и фондов.

Каждое пожертвование в рамках сбора направляется напрямую в адрес НКО выбранной категории и распределяется между ними поровну. При этом все организации отчитываются о том, как именно были использованы собранные деньги.

Помимо новогоднего, в сервисе представлено еще несколько постоянных поводов для сборов. Можно поделиться радостью с другими, посвятив сбор свадьбе, дню рождения, повышению на работе, рождению ребенка или переезду. Можно создать сбор и просто так.

Возможность открыть сбор в пользу проверенных фондов появилась на mos.ru в декабре 2022 года. За три года было создано около тысячи таких сборов, и на добрые дела направлено более 970 тысяч рублей. Москвичи поддержали тяжелобольных детей и взрослых, одиноких пожилых людей, семьи, переживающие трудности, бездомных животных.

Работу благотворительного сервиса на портале mos.ru курируют столичный Департамент информационных технологий и Комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы.

Отметим, что ранее жители Москвы собрали свыше 6,8 млн рублей для военных и жителей граничащих с Украиной регионов в рамках благотворительной акции «Сила поддержки». Также москвички объединились в рамках благотворительного проекта «Сестры милосердия», чтобы помогать ухаживать за участниками спецоперации, которые проходят лечение в федеральных военных госпиталях.