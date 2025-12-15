«Моспитомец» стал лучшим социальным проектом Рунета

Сервис «Моспитомец» победил в спецноминации «За формирование ответственного отношения к животным» национальной премии Рунета. Об этом сообщила мэрия Москвы.

© Департамент информационных технологий города Москвы

Церемония премии Рунета проводилась уже в 22-й раз. Эксперты определили лауреатов в восьми номинациях и 22 категориях.

Совместный проект столичных Департамента информационных технологий и комплекса городского хозяйства размещен на портале mos.ru и помогает москвичам найти четвероногого друга. В нем есть электронный каталог, в котором собрано более тысячи анкет животных из 13 городских приютов.

«Благодаря сервису «Моспитомец» жителям не нужно искать информацию на разрозненных сайтах или ехать в приют без предварительной подготовки. В сервисе можно заранее изучить анкеты животных и записаться на встречу с понравившимся питомцем», — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Сервис «Моспитомец» появился в октябре 2025 года и сделал процесс знакомства с находящимися в приютах кошками и собаками простым и доступным. При выборе животного можно воспользоваться фильтрами, в том числе указав пол, возраст и даже длину шерсти. Также будущие владельцы могут пройти специальный тест, который позволит определиться с тем, какое именно животное им подходит.

«На странице каждого питомца размещены его фотографии, описание внешности и характера, а также контакты приюта. Сервис также автоматически предложит анкеты других питомцев, похожих на выбранного», - отметили в мэрии.

Для того, чтобы познакомиться с кошкой или собакой лично, необходимо нажать кнопку «Записаться» и оставить свои данные. Сделать это могут только авторизированные пользователи портала mos.ru со стандартной или полной учетной записью. После получения заявки сотрудник приюта свяжется с ее отправителем и договорится о дате и времени посещения.

При этом в сервисе есть подборка информации и о том, как подготовиться к появлению в доме питомца, какие документы необходимо оформить и как помочь животному адаптироваться. А также есть статьи о гигиене животных, чипировании, можно узнать и о том, как стать волонтером в городских приютах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что портал правительства столицы mos.ru за десять лет стал ядром цифровой экосистемы города, позволяя жителям пользоваться более чем 450 различными услугами и сервисами. Сейчас здесь фиксируется около 100 тысяч обращений в час.