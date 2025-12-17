Около 1300 катков будут работать в Москве этой зимой

Из 1,3 тысячи катков более 200 - с искусственным льдом, остальные - с естественным покрытием. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что катки с искусственным льдом уже работают во всех административных округах. 1 декабря в Москве открылись самые большие и красивые катки - в Парке Горького, в парке "Сокольники", на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское".

"Благодаря технологии искусственного намораживания льда эти катки будут работать даже при плюсовой температуре. Вначале их основание выровняли, затем уложили гидроизоляционное покрытие и прочные айс-маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем, - пояснил Петр Бирюков. - После этого подключили холодильные установки и наморозили лед толщиной 10-15 сантиметров. На финальном этапе покрытие выровняли и отполировали с помощью ледозаливочных комбайнов".

Как только установится морозная погода, начнут заливать катки с естественным покрытием. Самый большой из них откроют в парке "Сокольники".