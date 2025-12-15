Усиленный режим введен для патрулирования рек и водоемов в Москве

Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Как объясняет Петр Бирюков, связано это с появлением льда на акватории. И пока он довольно хрупкий.

"Призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ледяной покров толщиной от 0,5 до 5 сантиметров формируется на внутренних водоемах: Садовом пруду, озере Бездонном, Терлецких, Борисовских, Царицынских и Люблинских, Шибаевском и Мещерском прудах, озере Школьном в Зеленограде. На Химкинском водохранилище лед толщиной до 2,5 сантиметра.

Москва-река остается свободной ото льда. На водоемах ТиНАО ледяной покров до 1 см.

"Регулярно проводим замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли, - подчеркнул Петр Бирюков. - Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час".

Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.