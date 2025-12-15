Всероссийская экоелка открылась в Московском зоопарке

15 декабря в Московском зоопарке в рамках конкурса "Экология - дело каждого" открылась Всероссийская экоелка. В акции приняли участие дети, которые создали елочные игрушки из переработанных материалов.

Всего на экоелку прислали более 10 тысяч новогодних сувениров из разных регионов страны.

"В этом году у нас в каждом подразделении стоит такая экологическая елка, - отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - И, конечно, самые красивые игрушки мы прислали сюда. Мне кажется, что такая елка должна стоять и в Госдуме, и в Совете Федерации. Мы должны знать, что дети внесли свой вклад в защиту нашей родины и в наше будущее".

Особенно популярными в этом году стали игрушки, отражающие культурное наследие регионов, отметила Радионова. Шапка Мономаха (она изображена на гербе Тверской области), лошадка в стиле Гжель - вот лишь некоторые примеры работ. По традиции елку украсили и белые медведи - символ премии "Экология - дело каждого".

"Главный успех этой акции - это вовлечение детей и взрослых в прикладную экологию. Увеличивается не только количество игрушек, но увеличивается и креативность, и сложность создания этих игрушек. Это значит, экологическое просвещение в сердце откликается, и традиция вторичной переработки бытовых отходов начинает быть семейной традицией. Это и есть основная цель акции", - отметила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

После официальной части для детей выступили артисты лейбла Детского радио "Ура. Музыка" - группа "Классные". Затем ребятам провели экскурсию по зоопарку.

Международная премия "Экология - дело каждого" проводится Росприроднадзором с 31 марта 2021 года. Премия присуждается ежегодно за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.