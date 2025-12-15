Москвичам рассказали о погоде в Новый год

Канун Нового года в Москве обещает быть снежным. Своим прогнозом с телеканалом Александр Ильин.

Как предполагает метеоролог, к празднику столичный регион припорошит снегом и как в Москве, так и в области образуется снежный покров. Он не будет значительным, обращает внимание Ильин, однако обеспечит москвичам праздничное настроение.

«Будет лежать снежок, пусть не очень высокий снежный покров, но радующий глаз», — отметил собеседник телеканала.

Говоря о температуре, Ильин ожидает 31 декабря-1 января около нуля-минус 5 градусов, однако допускает, что может похолодать до минус 8 градусов.

Снежный циклонический вихрь в канун Нового года прогнозирует и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В последние дни декабря, по его расчетам, на Москву опустится снег и наступят мягкие морозы. Выпавший недавно снег вскоре подтает, хоть и не исчезнет полностью, убежден Тишковец.