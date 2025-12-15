Названы самые популярные имена, которые выбирали москвичи в 2025 году

В 2025 году в столице самыми популярными именами стали Михаил и Анна. Также родители выбирают для своих детей и необычные имена.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в годовом интервью телеканалам «Россия 24», «Россия 1» и «Москва 24» и РИА Новости.

— Среди мальчиков самое популярное имя Михаил. Затем идет Александр и Лев. У девочек самое популярное имя Анна. Затем идет Мария и София. Есть очень много интересных имен. Например, у мальчиков это Дон, Горыня. У девушек это Флора, История, — рассказала заммэра.

Тройка лидеров среди мужских имен — Михаил, Александр и Лев — осталась без изменений по сравнению с прошлым годом. В женском рейтинге Анна, которая в 2024 году занимала второе место, в этом году поднялась на первое, уступив Софии третью позицию.

Самыми популярными именами для новорожденных в Подмосковье в текущем году стали Алекс и Соня, сообщили в региональном Министерстве социального развития. По словам министра Андрея Кирюхина, наблюдается тенденция, в рамках которой традиционные имена постепенно уступают место коротким формам.