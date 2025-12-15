В Музее Победы состоится церемония открытия выставки «Хранители времени»

17 декабря в Музее Победы состоится торжественная церемония открытия выставки «Хранители времени». Временная экспозиция объединит истории героев Великой Отечественной войны от Москвы до заполярной Воркуты, от блокадного Ленинграда до стен поволжской Казани. Свои раритеты представят образовательные организации Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской и Свердловской областей, Республик Коми и Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа.

© Вечерняя Москва

На торжественную церемонию приглашены начальник главного штаба «ЮНАРМИИ», Герой Российской Федерации Владислав Головин, начальник центра военно-патриотической работы Вооружённых Сил Российской Федерации, Герой Российской Федерации Денис Скакуновский, начальник регионального отделения города Москвы «ЮНАРМИИ» Сергей Михайлов, первый заместитель начальника регионального отделения города Москвы «ЮНАРМИИ», полковник, кавалер ордена Мужества Владимир Кайгородов, председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков и другие почетные гости.

— Временная экспозиция объединит победителей и финалистов Всероссийского конкурса школьных музеев исторической памяти «Память жива» и музей московской школы № 950. Школы-партнеры Музея Победы создали выставку, которая переплела истории подвигов на фронте и в тылу, отдельных семей и всей страны, — рассказала директор Детского центра Музея Победы, почетный работник сферы образования Российской Федерации Елена Слесаренко.

Экспозиция расскажет об учителях, сменивших указку на винтовку, и тружениках тыла, работавших на оборонных предприятиях. Гости Музея Победы увидят документы и награды учителей-фронтовиков из Свердловской области, личные вещи заводчан, собиравших легендарные Т-34, а также узнают о трудовом подвиге воркутинцев. Так, в витрине можно будет увидеть обращение юной чертежницы, 19-летней комсомолки Ванды Барсуковой, которое было опубликовано в газете «Заполярная кочегарка». Отвечая на её призыв, на работу в шахты по добыче угля перешли сотни девушек Воркуты.

Отдельный раздел выставки посвятят ленинградским детям в эвакуации. Посетители музея на Поклонной горе узнают о трагедии, которая случилась на железнодорожной станции Лычково Новгородской области — 18 июля 1941 года в момент подготовки и посадки детей в эшелон одиночный немецкий бомбардировщик сбросил до 25 бомб. В результате было разбито 2 вагона и паровоз из детского эшелона, порвана связь, разрушены пути. Погиб 41 человек, в том числе 28 ленинградских детей. В экспозиции представят детские игрушки, найденные на месте трагедии: резинового медвежонка и мягкую игрушку-медвежонка 1930-40-х годов, а также письмо с фронта советского бойца Григория Михайлова, датированное 31 июлем 1943 года и адресованное сыну.

Часть экспозиции расскажет о 150-й Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии, воины которой участвовали в штурме Рейхстага. Среди уникальных экспонатов — рукописный альбом и карта-схема взятия Рейхстага, выполненные ветеранами дивизии, фотографии и документы героев штурма Каримджана Исаева и Ивана Сьянова. Особое место в витрине займут подлинные фотографии 1945 года бойцов у стен Рейхстага.

Выставка подготовлена участниками программы «Школьный музей Победы»: школой №409 Пушкинского района Санкт-Петербурга, гимназией №179 — центром образования города Казани, лычковской средней школой Новгородской области, гимназией № 18 города Нижний Тагил, школой № 1494 города Москвы, дворцом творчества детей и молодежи города Воркуты, лицеем №2 города Нижневартовска, школой № 950 города Москвы.