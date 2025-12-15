Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала еще несколько беспилотных летательных аппаратов украинских националистов, пытавшихся атаковать Москву.

© МО РФ

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, с 7 до 10 часов утра понедельника, 15 декабря, были сбиты пять БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Украинские националисты не гнушаются ударами по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Ранее ВСУ атаковали авиабомбами жилой квартал в Херсонской области, причем два снаряда угодили в пятиэтажный дом. Спасатели не могли попасть на место трагедии, чтобы разобрать завалы — приблизиться им не давали вражеские дроны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжает специальную военную операцию, несмотря на атаки украинских беспилотников — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими атаками.