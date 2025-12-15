Синоптик рассказал, когда морозы в Москве начнут отступать

В понедельник, 15 декабря, в Москве прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.

Об этом ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

"Восточная половина столичного региона останется под влиянием уходящего на восток преимущественно сухого антициклона, а в западной половине территории проявится влияние приближающегося с запада теплого атмосферного фронта", - рассказал синоптик.

Столбики термометров в Москве покажут минус 4-6 градусов, по области - минус 3-8 градусов. Также ожидается юго-восточный ветер со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что немного превысит норму.

Во вторник в столицу придет небольшой снег, переходящий в дождь. В середине дня могут быть ледяные дожди и гололед. Ночью температура воздуха составит около минус 5-7 градусов, днем - от нуля до двух градусов тепла.