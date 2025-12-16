В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме после снятия ограничений на полеты.

Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Сняты введенные в 3:20 по московскому времени ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Аэропорт работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения.