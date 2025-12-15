Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в направлении Москвы. Об этом в Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.

Незадолго до этого в подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. По информации Минобороны РФ, российские средства ПВО с 20:00 до 23:00 уничтожили над шестью регионами страны и Азовским морем 71 беспилотник ВСУ самолетного типа. В Ростовской области нейтрализовали 52 дрона, 10 сбили в Брянской области, три — в Белгородской области, по два— в Тульской и Рязанской областях, еще один — в небе Волгоградской области.

Над акваторией Азовского моря силы ПВО тоже ликвидировали один БПЛА.