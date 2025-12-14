Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москве могут появиться сугробы

Несмотря на то, что в Москву наконец пришли первые морозы, в скором времени вновь начнется потепление, а образовавшийся тонкий снежный покров может полностью растаять.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в столице могут образоваться полноценные сугробы.

— Вся надежда на сугробы остается только на последние дни декабря, когда в канун Нового года может прорваться снежный циклонический вихрь с мягкими морозами, — приводит его слова РИА Новости.

Потепление в Московском регионе после нескольких дней морозной погоды начнется утром 16 декабря. По информации Гидрометцентра РФ, в ночь на вторник температура в Москве составит от минус 7 до минус 9 градусов, утром поднимется до минус 2–0. В Подмосковье ночью от минус 12 до минус 7, утром — до минус 4–плюс 1 градуса. В течение недели дневные температуры должны повышаться. В четверг, 18 декабря, метеорологи ожидают в Московском регионе до плюс 4 градусов, а в пятницу, 19 декабря, — до плюс 5 градусов.

И все же мороз пока дает о себе знать. Днем ранее «желтый» уровень опасности в Москве и области продлили на трое суток из-за гололедицы и сильного ветра. На фоне опасной погоды представители Министерства по чрезвычайным ситуациям России призвали жителей и гостей города парковать автомобили в безопасных местах.