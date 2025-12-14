Умерла Евгения Петрова, которая 37 лет была замдиректора Русского музея

В Санкт-Петербурге на 80-м году жизни скончалась бывшая заместитель гендиректора Русского музея по научной работе Евгения Петрова. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«После тяжёлой болезни на 80-м году жизни скончалась Евгения Николаевна Петрова — выдающийся российский искусствовед», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Петрова работала в Русском музее с 1966 года по сегодняшний день.

Накануне стало известно, что художник Геннадий Устюгов скончался в возрасте 88 лет.

Ранее также сообщалось, что советский и израильский художник и поэт Михаил Гробман скончался в возрасте 86 лет.