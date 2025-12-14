С утра вторника, 16 декабря, в столичном регионе начнется потепление после морозной погоды, температура воздуха может подняться до нуля градусов в Москве и до +1 градуса в Подмосковье, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, в ночь на вторник еще будет морозно, в Москве столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов, по области - от -12 до -7 градусов. Однако уже утром 16 декабря начнет теплеть, температура воздуха в столице может подняться до -2…0 градусов, в Подмосковье - до -4…+1 градуса.

Также на фоне облачной погоды возможны осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами - гололед.

В среду, 17 декабря, в Москве прогнозируется от -1 до +1 градуса, по области - от -3 до +2 градусов.

Далее дневные температуры продолжат расти, в четверг воздух в регионе может прогреться до +4 градусов, в пятницу - до +5 градусов.