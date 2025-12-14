Маршрут Т1 связал четыре сталинские высотки и стал рекордным трамвайным диаметром

© Вечерняя Москва

Маршрут Т1 стал первым трамвайным направлением в Москве, объединившем сразу четыре сталинские высотки. Первый Московский трамвайный диаметр проходит рядом с гостиницей «Ленинградская», высоткой у «Красных ворот», домом на Котельнической набережной и главным зданием МГУ. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

Отмечается, что маршрут задуман как удобный и зрелищный городской коридор, позволяющий пассажирам добираться до ключевых объектов культурного наследия пешком от остановок. Поездка на Т1 фактически превращается в обзорное путешествие по столице.

Трамваи связали 13 районов города, 24 станции метро, линии МЦК и МЦД, а также четыре железнодорожных вокзала. Власти подчеркивают, что это самый длинный городской трамвайный диаметр в мире.

За первый месяц работы трамваи Т1 выполнили более 10 тысяч рейсов и проехали свыше 270 тысяч километров. Результаты подтвердили востребованность маршрута и показали, что автономные трамваи являются надежным, комфортным и безопасным видом транспорта, передает Telegram-канал дептранса.

3 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2026 году в Москве запустят второй трамвайный диаметр. Он станет длиннее первого: протяженность составит 33 километра.