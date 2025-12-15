Собянин подвел итоги молодежного форума «Наследие»

14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги VIII ежегодного молодежного форума «Наследие».

В этом году в форуме приняли участие порядка 30 тысяч человек.

— Главная тема — как сохранить и популяризировать культурное наследие, интегрируя исторические памятники в современную городскую среду, — написал мэр столицы в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, столичные специалисты в сфере реставрации, охраны и использования памятников истории и культуры смогли обменяться мнениями и лучшими практиками с коллегами из регионов.

— Как и раньше, форум включал деловую, образовательную, экскурсионную программы, конкурс студенческих работ и городской фестиваль, — добавил Сергей Собянин.

Он также сообщил, что студенческий конкурс собрал свыше 500 ребят более чем из 50 вузов, в том числе из регионов России и других стран.

— Среди столичных студентов победила команда, предложившая создать многофункциональный общественный центр в производственном корпусе Московской шерстоткацкой мануфактуры на улице Петра Алексеева, — поделился он.

Победителем среди 12 регионов-участников стала команда из Владимира, а в международной части лучшей стала команда из Республики Беларусь.