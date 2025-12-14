Синоптики сообщили о солнечной и морозной погоде в Москве 14 декабря

В воскресенье, 14 декабря, в столичном регионе ожидается ясная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 8–6 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–8 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

13 декабря «желтый» уровень опасности продлили в Москве и Московской области на трое суток из-за гололедицы и сильного ветра, сообщили в Гидрометцентре России.

На фоне опасной погоды представители МЧС РФ призвали жителей и гостей города парковать машины в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательнее за рулем и не оставлять детей без присмотра.

Несмотря на наступившее похолодание, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что предстоящая неделя в столичном регионе все равно будет довольно теплой, из-за чего образовавшийся небольшой снежный покров может растаять.