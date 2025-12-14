Собянин: Ночью 14 декабря на подлёте к Москве сбит дрон ВСУ

Минувшей ночью Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По информации мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего ночью 14 декабря в небе над российскими регионами сбито 235 беспилотников противника. В Волгоградской области после атаки дронов загорелась нефтебаза. Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и "Пулково.