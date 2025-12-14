Москвичей предупредили об усилении морозов

В ночь с воскресенья на понедельник морозы в Москве усилятся до минус десяти градусов, предупреждают синоптики.

"Следующая ночь в столичном регионе ожидается еще более морозной - мы увидим на термометрах первые десятиградусные морозы",- написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам метеоролога Евгения Тишковца, это будет самая холодная ночь с начала зимнего сезона. Он также отмечает, что такая температура воздуха соответствует климатической норме декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, заявил, что установившаяся в Москве погода больше характерна для января.

"То есть это такая нормальная январская температура", - приводит слова синоптика РИА Новости.

Между тем в ночь с субботы на воскресенье в столице температура воздуха опускалась до минус 5,7 градуса, а в Подмосковье столбики термометров местами останавливались на отметке в минус 7-8 градусов. Одновременно в Москве и области шел снег, высота снежного покрова в некоторых районах достигла шести сантиметров, уточнил Тишковец.