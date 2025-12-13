Светофоры по 630 адресам настроили на «единую волну» в Москве

Светофоры настроили на "единую волну" по 630 столичным адресам, чтобы водители реже стояли на красный сигнал. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

© пресс-служба Центра организации дорожного движения

"На 110 улицах действует режим "зеленой волны". Благодаря технологии в городе стало меньше локальных заторов, трафик распределяется более равномерно", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Специалисты ежедневно анализируют трафик и устанавливают участки, где чаще всего образуются заторы. На них светофоры переводят в режим координации, при котором они начинают работать в одном ритме.

Для этого специалисты используют три типа настройки. Первым из них является сцепка, при которой светофоры на соседних перекрестках синхронизируются между собой. Там, где больше транспорта, зажигаются зеленые сигналы. Автомобили с одного перекрестка проезжают следующий без остановки.

"Зеленая волна" функционирует уже на 110 улицах, на Садовом кольце, Алтуфьевском и Каширском шоссе, проспекте Вернадского, Мичуринском и Севастопольском проспектах. При этом у станции метро "Павелецкая" умная "зеленая волна" позволила сократить время ожидания зеленого сигнала для трамваев и автобусов в 2 раза.

Ранее свыше 60 остановок открылось рядом с важными социальными объектами в Москве. Всего с начала года в городе появилось 85 остановок, что на 40% больше прошлогодних показателей. В частности, их установили рядом с учебными заведениями, поликлиниками, больницами и спорткомплексами, а также возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД).