Московская музейная неделя пройдет с 15 по 21 декабря

Акция «Московская музейная неделя» пройдет в столице с 15 по 21 декабря, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В третью неделю каждого месяца у музеев, выставочных залов и галерей – участников акции «Московская музейная неделя» есть день, когда можно посетить их площадки бесплатно. В этом году у некоторых учреждений для удобства гостей дни посещения варьируются. Для бесплатного визита необходимо зарегистрироваться – оформить электронный билет в сервисе «Мосбилет» с использованием Mos ID (аккаунта на mos.ru)», – говорится в сообщении.

В понедельник, 15 декабря, посетителей ждут в музее-панораме «Бородинская битва». Там можно осмотреть панораму Франца Рубо, произведения батальной живописи и декоративно-прикладного искусства, вооружение, обмундирование и снаряжение, предметы военного быта русской и французской армий начала XIX века. Кроме того, до конца декабря в музее работает выставка «Мат в три хода в сложной партии», предлагающая посмотреть на три сражения эпохи наполеоновских войн как на грандиозную шахматную партию. А экспозиция «Десять веков в ратном строю» знакомит с уникальным многотомным изданием «Историческое описание одежды и вооружения российских войск».

«Мультимедиа-арт-музей» открыт для бесплатного посещения во вторник. Выставка «Иван Филатов. История села Ижевского. 1890–1930-е годы» посвящена творчеству выдающегося фотографа, документировавшего в имперскую и советскую эпохи быт села Ижевского в Рязанской области. Его жители за 29 лет до отмены крепостного права выкупили себя у помещика Николая Демидова, здесь во времена расцвета действовало несколько кирпичных заводов, три приходских храма, образцовое училище, три школы, общественный банк и страховое агентство.

«Спасибо вам, что были с нами» – выставка современного художника, скульптора и музыканта Владимира Грига, номинанта премий Кандинского и Сергея Курехина. В экспозиции представлены произведения, выполненные в сложной технике мозаики из стекляруса на холсте, в которой Григ работает в последние годы.

В среду можно отправиться в Государственный музей А.С. Пушкина и его филиалы: Мемориальную квартиру Андрея Белого, Дом-музей В.Л. Пушкина, Мемориальную квартиру А.С. Пушкина, Дом-музей И.С. Тургенева и выставочные залы на Арбате.

Также для бесплатного посещения открыты все галереи объединения «Выставочные залы Москвы». Например, в выставочном зале на ул. Академика Варги работает выставка живописи выпускницы Московского государственного текстильного университета имени А.Н. Косыгина и члена Московского союза художников Ксении Любавиной «Летнее эхо». А в галерее «Измайлово» можно осмотреть коллективную выставку «Молчаливые рыбы» – живопись, графику и объекты, раскрывающие образы живого молчания и осмысленной тишины.

Свои работы представили Лена Красотина, Максим Смиренномудренский, Александр Русов, Евгения Матвеева, Татьяна Тимофеева, Александр Ворохоб, Наталья Перминова, Ольга Кукина, Анна Катухина, Кирилл Гришанов, Владимир Филатов и Софья Пятницкая.

Четверг, 18 декабря, – день посещения площадок «Биокластера» на ВДНХ. На выставке «12 признаков живого» в павильоне «Геология» можно узнать, как все существующее на планете взаимосвязано друг с другом – об этом посетителям «расскажут» биологи и современные художники. А в павильоне «Цветоводство и озеленение» открыта выставка «Морфогенез. Третья природа», посвященная взаимодействию природного и искусственного, органического и цифрового.

В здании Биологического музея на ул. Малая Грузинская в ноябре открылась выставка «Природа ткани», созданная совместно с Русским обществом любителей ботанической иллюстрации. Речь на ней идет о растениях и животных, которые используются для производства тканей. Естественно-научные экспонаты (гербарии волокнистых растений, коконы шелкопрядов и чучела животных) сопровождают работы современных художников.

В пятницу можно выбрать для прогулки усадьбу «Измайлово» и посетить экспозицию «Открытое хранение. Печи и изразцы» и камерную выставку «Керамика. Новые поступления». Помимо многочисленных керамических изделий XVII столетия, периода расцвета русского изразцового искусства, можно будет увидеть уникальные керамические иконы из собрания музея-заповедника «Коломенское» – фигуры четырех евангелистов из собора Данилова монастыря и фигуру евангелиста Матфея из храма Святого Стефана за Яузой.

Государственный Дарвиновский музей ждет гостей в воскресенье, 21 декабря. Посетители основной экспозиции узнают об истории становления теории эволюции, о разнообразии жизни на Земле, об изменчивости и наследственности, о естественном отборе и борьбе за существование в природе. Музей входит в число самых популярных культурных площадок Москвы.