Новые выделенные полосы заработали в девяти районах столицы

С начала этого года ввели 20 участков новых выделенных полос общей протяженностью более 18 километров.

В девяти районах семи округов столицы открыли выделенные полосы общей протяженностью 5,5 километра. По ним проходит 48 автобусных и электробусных маршрутов.

«По задаче Сергея Собянина мы делаем поездки комфортнее для всех участников дорожного движения. С начала этого года ввели 20 участков новых выделенных полос общей длиной более 18 километров. Жители и гости столицы теперь могут быстрее и безопаснее добираться на городском транспорте до дома, работы и социальных объектов. Ввод новых полос помогает не только сократить время в пути для пассажиров в два — четыре раза, но и снизить количество дорожно-транспортных происшествий в среднем на 25 процентов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Выделенные полосы — это важный элемент современной транспортной системы, делающий передвижение по мегаполису удобным, быстрым и безопасным для миллионов пассажиров каждый день.

Так, специальные полосы появились на участке протяженностью 1,4 километра на Авиамоторной улице в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Автобусы будут проезжать этот участок за восемь минут вместо 15. Также они организованы на участке длиной 0,27 километра в проезде Серебрякова недалеко от станции метро «Ботанический сад» и протяженностью 0,15 километра у Семеновской площади возле пересечения с улицей Измайловский Вал.

Выделенные полосы открыли на участке протяженностью 0,3 километра на улице Генерала Сандалова от улицы Авиаконструктора Микояна до пересечения с Ленинградским шоссе. Автобусы будут проезжать этот участок в пять раз быстрее — за одну минуту вместо пяти. Здесь уже изменили маршруты наземного транспорта. Ввод выделенной полосы позволил пустить автобусы по параллельной улице, а также убрать оттянутый разворот на Ленинградском проспекте.

Кроме того, теперь автобусы будут проезжать за пять минут вместо восьми участок протяженностью в 1,5 километра на Ботанической улице. В три раза быстрее общественный транспорт проедет 0,15 километра на Кастанаевской улице в районе пересечения с Рублевским шоссе, в два раза быстрее — 0,78 километра в Зеленограде на улице Каменке возле пересечения с Панфиловским проспектом и 0,7 километра на улице Поляны в районе примыкания к Московской кольцевой автодороге (МКАД). В два с половиной раза быстрее автобусы проедут участок длиной 0,3 километра на Боровской улице в районе пересечения с Проектируемым проездом № 389.

Развитие транспортной системы Москвы

Москва продолжает расти, и вместе с городом развивается транспортная система. Создаются удобные подъездные пути к станциям метро, Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца, эффективные межрайонные связи, городскому транспорту отдается приоритет.

Столица обладает одной из самых развитых систем общественного транспорта в мире, и работа в этом направлении продолжается, чтобы обеспечить горожанам комфортные и быстрые поездки по мегаполису.

Пассажиры всех городских маршрутов, а также пригородных маршрутов московского транспорта проекта «Москва — область» могут оценить их работу. Куар-код для прохождения опроса расположен в каждом автобусе у кабины водителя, а также напротив второй двери. Кроме того, пройти опрос можно по ссылке.

В соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» большое внимание уделяется модернизации столичной социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, Москва также приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.

Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.