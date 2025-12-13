Коммунальные службы проводят все необходимые работы по уборке снега

За ночь в Москве выпало до двух сантиметров снега, в течение дня ожидается прирост еще на один сантиметр. Специалисты комплекса городского хозяйства непрерывно следят за ситуацией и проводят необходимые работы по уборке снежного покрова.

© Вечерняя Москва

Ранним утром прошло сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а также их противогололедная обработка. Их будут повторять по мере выпадения осадков.

Повсеместно идет очистка от снега дорог, тротуаров, пешеходных зон, подходов к остановкам наземного городского транспорта и станциям метро, а также дворов.

До конца дня в столице сохранится сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Горожан просят быть внимательными и осторожными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, передает официальный сайт мэра Москвы.

Предстоящая неделя в столичном регионе будет довольно теплой, из-за чего образовавшийся снежный покров может растаять, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Между тем ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также подтвердила, что в столичном регионе 13 и 14 декабря ожидается холодная и ветреная погода.