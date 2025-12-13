Новогоднюю программу Музея Победы смогут бесплатно посетить дети участников СВО

В Музее Победы 20 декабря стартует «Елка Победы». Ее первыми участниками станут дети из семей подопечных фонда «Защитники Отечества». Всего за время проведения новогодней игры в ней смогут бесплатно принять участие тысячи детей участников СВО из 75 регионов РФ. Для юных гостей подготовили увлекательное командное путешествие, а в конце - новогодний тематический подарок от Музея Победы.

© Вечерняя Москва

— Ребят от шести до 14 лет ждут захватывающие приключения в исторических декорациях и диорамах, костюмированные персонажи, захватывающий лазер-таг, секретные шифры и головоломки. Во время 1,5-часовой игры юные участники программы перенесутся в события героического прошлого нашей страны, — подчеркнули в Музее Победы.

Каждый год Музей Победы готовит новый сценарий новогодней игры. В этот раз ребятам предстоит спасти Снегурочку, которая случайно попала в ловушку старой военной кинопленки.

Мальчишкам и девчонкам, пришедшим на новогодний праздник в Музей Победы, нужно отправиться в прошлое и помочь ей вернуться. Ребят ждет опасный путь от сурового декабря 1941 года до победного мая 1945 года. Юные участники программы должны будут кадр за кадром восстановить архивную пленку, чтобы вернуть Снегурочку. За время игры ребята познакомятся с отважными героями прошлого, преодолеют многочисленные препятствия и вражеские ловушки и в финале зажгут Ёлку Победы.

Новогодняя елка Музея Победы пройдет с 20 декабря 2025 по 9 января 2026 года.