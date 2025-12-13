«Зимняя бескормилица»: манул Тимофей начнет получать меньше крыс и перепелов

После окончания зажировки манул Тимофей из Московского зоопарка станет получать меньше птиц и грызунов. Об этом в субботу, 13 декабря, рассказал начальник отдела зоосада «Млекопитающие» Михаил Брагин.

© Вечерняя Москва

По словам представителя зоопарка, дело в том, что у кота годовой цикл питания, который важно строго соблюдать. Сейчас символ зоопарка ест только один раз в день. Еще несколько месяцев он будет сохранять максимальный вес, после чего начнет худеть к лету.

— Он сейчас достиг своего зимнего веса и будет получать еды поменьше. И хотя у нас зима мягкая, мы все равно моделируем ситуацию вот этой зимней бескормицы, — передает слова Брагина ТАСС.

8 декабря в Московском зоопарке сообщили, что манул Тимофей завершил процесс зажировки к зиме — он достиг оптимального веса. Еще в начале декабря самец начал весить 6,5 килограмма. Теперь он похож на большой пушистый шар.

2 декабря в Московском зоопарке киперы подвесили в вольере манула Тимофея крысу, упакованную в пакет. Кот вцепился в лакомство зубами, повис всем телом, и в результате смог вытащить крысу из пакета.