«Зимняя бескормилица»: манул Тимофей начнет получать меньше крыс и перепелов
После окончания зажировки манул Тимофей из Московского зоопарка станет получать меньше птиц и грызунов. Об этом в субботу, 13 декабря, рассказал начальник отдела зоосада «Млекопитающие» Михаил Брагин.
По словам представителя зоопарка, дело в том, что у кота годовой цикл питания, который важно строго соблюдать. Сейчас символ зоопарка ест только один раз в день. Еще несколько месяцев он будет сохранять максимальный вес, после чего начнет худеть к лету.
8 декабря в Московском зоопарке сообщили, что манул Тимофей завершил процесс зажировки к зиме — он достиг оптимального веса. Еще в начале декабря самец начал весить 6,5 килограмма. Теперь он похож на большой пушистый шар.
2 декабря в Московском зоопарке киперы подвесили в вольере манула Тимофея крысу, упакованную в пакет. Кот вцепился в лакомство зубами, повис всем телом, и в результате смог вытащить крысу из пакета.